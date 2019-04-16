В Бориславі поліцейські взяли під варту рецидивіста, причетного до п’яти пограбувань

By  | 16.04.2019 | Filed under: Новини

В Бориславському відділенні поліції триває розслідування у межах кримінальних проваджень, відкритих за фактами п’яти пограбувань. Встановлено, що до їх скоєння причетний 29-річний місцевий мешканець, який менше року тому звільнився з місць позбавлення волі, де він відбував покарання за майнові злочини.

Так, 23 грудня минулого року о шостій ранку на вулиці Сосюри у місті зловмисник зірвав з шиї 39-річної місцевої мешканки золотий ланцюжок, 6 січня на вулиці Коваліва забрав у 41-річної жительки міста срібні прикраси, 28 лютого на цій же вулиці заволодів мобільним телефоном 27-річного мешканця Борислава.

Суд обрав зловмисникові міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування, триває перевірка щодо причетності рецидивіста до інших аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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