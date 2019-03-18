В Бориславі поліцейські затримали рецидивіста, причетного до пограбування місцевого мешканця

В Бориславське відділення поліції 1 квітня звернувся 54-річний житель міста. Чоловік повідомив, що близько 01.10 на вулиці Шевченка у нього стався конфлікт з невідомим. Завдавши удар в обличчя, незнайомець заволодів мобільним телефоном заявника та барсеткою, у якій знаходилися документи, грошові кошти в сумі 5 000 гривень та банківські картки.

В ході оперативно-розшукових заходів майже одразу після скоєння злочину поліцейські затримали раніше неодноразово судимого за крадіжки та пограбування 29-річного місцевого мешканця, який вже перебував у розшуку за скоєння аналогічних злочинів.

Речові докази у зловмисника вилучено. Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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