В Бориславі вогнеборці ліквідували пожежу в підвалі житлового будинку

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 13 грудня о 18:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Бориславі на вул. Коваліва, 56. Пожежа виникла в підвалі дев’ятиповерхового житлового будинку.

За лічені хвилини на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи 6 ДПРЧ м. Борислав. Пожежа спричинила сильне задимлення, через що рятувальники ліквідовували займання у апаратах захисту органів дихання. Завдяки професійним діям рятувальників, вдалось швидко загасити пожежу та не допустити подальшого розповсюдження вогню. Силами рятувальників пожежу локалізували о 18:34 і ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби о 18:50. Вогнем знищено сміття на площі 2 кв.м.

До ліквідації займання залучались 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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