В Бориславі встановлять аптеку-музей Яна Зега

By  | 08.05.2019 | Filed under: Новини

У міському парку Борислава буде реалізований проект, який передбачає встановлення аптеки-музею світового винахідника нафтової промисловості Яна Зега. Про це повідомив міський голова Борислава Ігор Яворський. Встановлення аптеки-музею Яна Зега стане можливим завдяки перемозі Борислава в конкурсі ініціатив карпатських громад на суму 220 тисяч гривень

Даний проект буде логічним і важливим доповненням до попередньо виграних Бориславом проектів в рамках транскордонного співробітництва, а саме: «Нафтова колиска Європи: забута історія Польщі та України» , «Нафтова спадщина діяльності Ігнатія Лукасевича».

- Я щиро вдячний Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон “Карпати-Україна” за підтримку місцевих ініціатив, за віру в , за надану можливість розвивати промоцію міста, – подякував за підтримку мер Борислава Ігор Яворський.

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