В Бориславі викрили зловмисника, причетного до крадіжки з автомобіля

By  | 02.08.2017 | Filed under: Новини

В Бориславське відділення поліції надійшла заява від 20-річного жителя міста Тернопіль. За словами потерпілого, з салону його автомобіля «Мерседес», припаркованого на вулиці Міцкевича, невідома особа викрала барсетку, в якій знаходилися грошові кошти в сумі 10 000 гривень, кредитна банківська картка та посвідчення водія.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 27-річний місцевий мешканець.  Речові докази у нього вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею. – позбавлення волі на строк  до п’яти років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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