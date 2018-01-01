В Бориславі затримали зловмисника, причетного до скоєння двох злочинів протягом доби

В Бориславське відділення поліції 3 січня звернувся 35-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що близько 10.00 з кишені його куртки невідома особа викрала мобільний телефон та грошові кошти в сумі 300 гривень. Як з’ясували правоохоронці, зловмисник залишив цей мобільний телефон у якості застави в одному з ломбардів.

Того ж дня до поліції звернувся ще один потерпілий – 69-річний житель Борислава. За словами заявника, близько 11.30 невідома особа заволоділа його автомобілем «Fiat Ducato», який був припаркований на вулиці Тернавка.

Працівники поліції встановили, що до вчинення обох злочинів причетний раніше судимий 26-річний місцевий мешканець. Викрадений автомобіль у нього вилучено.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 185 (крадіжка) та ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Також читайте