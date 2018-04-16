В честь Президента Азербайджану Ільхама Алієва в Україні будуть випущені поштові марки

By  | 16.04.2018 | Filed under: Акценти

Міжнародний Альянс «-Україна» ініціює випуск в Україні поштових марок на честь Президента Азербайджану Ільхама Алієва, обраного нещодавно (11 квітня) на новий термін. Про це повідомив Interpress.Аz з посиланням на голову альянсу Ельмара Мамедова. Марка міститиме зображення президента Республіки Ільхама Алієва та напис «З Ільхамом вперед».

Міжнародний Альянс «Азербайджан-Україна» зробив значну роботу щодо зміцнення українсько-азербайджанської дружби, захисту прав азербайджанців в Україні, формування позитивного іміджу цієї закавказької республіки в нашій державі. Ця робота триватиме і надалі, запевняє очільник МА «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов, чию роботу позитивно оцінюють як в Україні, так і в його рідному Азербайджані.

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