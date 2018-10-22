В четвер у Трускавці стартує Літературний фестиваль

Трускавець – місто не лише здоров`я, а й фестивалів. Вони тривають тут круглорічно, з січня по грудень. У Трускавці є фестивалі дитячо-юнацькі, співочі, мистецькі, блогерів та художників, кіноманів та національних меншин, циркачів та полуниці, себто трускавки. А цьогоріч курортна столиця України на три дні перетвориться ще й у літературну столицю – завдяки «Трускавецькому Літфесту».

Здавалося б, пізня осінь – не надто вдалий час, щоб фестивалити. Але не встигли відшуміти жовтневі Фестиваль блогерів «TRUTHкавець» та Міжнародний конкурс «Empire of arts», як естафету переймає «Літературний фестиваль», щоб потім передати її листопадовому Міжнародному кінофестивалю «Корона Карпат».

Відкриття «Трускавецького ЛітФесту» відбудеться у четвер, 25 жовтня, нижче подаємо детальну програму заходів.

День перший, четвер, 25 жовтня

Церемонія офіційного відкриття «ЛітФесту» відбудеться в Народному домі о 16.00. Перша з гостей, з якими зустрінуться учасники фестивалю – Наталія Дзюбенко-Мейс, дружина дослідника Голодомору, уродженця США Джеймса Мейса, на жаль, вже покійного. Зустріч з нею плавно переросте у моновиставу на тему Голодомору «Голос тихої безодні» (Лідія Данильчук). Паралельно в УРБАН-бібліотеці о 17.00 відбудеться презентація книги трускавчанки Лідії Кондратик «Він. Вона. Щасливі бути разом».

Хоча фестиваль носить назву «Трускавецький», проте ряд заходів відбуватимуться за межами міста-курорту, зокрема в Дрогобичі, Стебнику, Бориславі, кількох селах Дрогобицького району. Так, о 17.00 в Народному домі Стебника (приміщення Стебницької центральної бібліотеки) пройде зустріч з лауреатом Шевченківської премії Мирославом Дочинцем, автором бестселеру «Многії літа, благії літа» та ряду інших популярних книг.

День другий, п’ятниця, 26 жовтня

Якщо в четвер «ЛітФест» у Трускавці проходитиме в двох локаціях, то у п’ятницю їх буде більше. З 10 ранку по 7 вечора в готелі «Трускавець 365» проходитиме книжковий ярмарок. Тут же о 11.00 відбудеться відкриття фотовиставки мисткині Ірини Бердаль-Шевчик «Портрет з цікавою». З 11.30 до вечора проходитиме ряд зустрічей з цікавими та неординарними постатями (детальніше див. афішу). Цей цикл завершиться зустріччю з Василем Шклярем, лауреатом Шевченківської премії, автором книг «Залишенець» та «Ключ».

Іншою локацією, де проходитимуть фестивальні зустрічі та презентації, стане Художній музей Михайла Біласа. Зустріч з Андрієм Содоморою, котрого нема потреби представляти, наскільки це вагома фігура, розпочнеться тут о 15.00. А о 16.00 всіх запрошують на відкриття виставок робіт Лесі Квик та Зеновії Шульги.

Вечір поезії за участі місцевих та приїжджих літераторів розпочнеться в п’ятницю о 19.00 у віллі «Клюберг».

День третій, субота, 27 жовтня

Останній день фестивалю буде найнасиченішим з огляду на кількість подій. Географія «ЛітФесту» знову розшириться – за рахунок санаторію «Джерело», музею історії міста-курорту, Релігійно-просвітницького центру імені отця Івана Валюха.

Практично цілий день в готелі «Трускавець 365» відбуватимуться зустрічі з відомими митцями слова (Василь Габор, Мирослав Дочинець, Галина Пагутяк, Дара Корній, Любов Долик та інші (див. афішу)), тут же проходитиме книжковий ярмарок. О 18.00 гурт «Кабачок Прожект» завершить цей творчий день в готелі.

Ряд творчих ігор та майстер-класів матиме місце в обідній час суботи в Релігійно-просвітницькому центрі ім. о. І. Валюха (12.00-15.00). Тут зокрема побуває Марія Чумарна, котра о 16.00 перебазується до музею Біласа, аби провести зустріч на тему «Коди сили української нації. Тайнопис вишиванки».

Натомість в музеї історії говоритимуть про краєзнавство о 13.00, а в УРБАН-бібліотеці поспілкуються на тему «дівчачої» та «жіночої» літератури (14.00-17.00).

Постаті

Центральною постаттю фестивалю є автор та його книга. Живе спілкування з популярними письменниками та поетами сучасності є одним із найвагоміших факторів зацікавленості читачів. Комунікацією на рівні «автор-читач» організатори прагнуть виплекати кваліфікованого читача, виховати його читацьку культуру, повагу до письменника та книги. Візуальні і вербальні втілення художніх творів емоційно підсилять сприйняття тексту, а відчуття вибраності та можливість зустрітися з автором твору можуть вплинути на рішення перетворити читання на хобі.

Учасники «Трускавецького ЛітФесту»:

Галина Пагутяк – письменниця, член національної спілки письменників України, автор понад 20 книжок прози, Лауреат Національної премії ім. Т.Г.Шевченко, переможець багатьох міжнародних та вітчизняних премій. Її книги перекладені англійською, німецькою, словацькою, хорватською та російською мовами (Львів);

Мирослав Дочинець – письменник, філософ, автор більш як 20 книг, Член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників, лауреат багатьох літературних премій, в тому числі трьох міжнародних, лауреат Національної премії ім. Т.Г.Шевченка та володар звання «Золотий письменник України», яке надають за найбільші наклади (Мукачеве);

Андрій Содомора – перекладач, письменник, учений, професор кафедри класичної філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, член національної спілки письменників України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, лауреат Премій: імені Максима Рильського , імені Григорія Кочура, імені Михайла Возняка, літературної Нагороди Антоновичів, Почесний громадянин міста Львова (Львів);

Ганна Осадко – письменниця, художниця, ілюстратор книг, член Національної спілки письменників України, кандидат філологічних наук (Тернопіль);

Марія Чумарна – поетеса, педагог, журналіст, громадсько-культурна діячка, членкиня Національної спілки письменників України, засновниця українознавчої школи (Львів);

Наталія Дзюбенко-Мейс – поетеса, прозаїк, журналіст, член Головного проводу Української асоціації дослідників голодоморів та Національної спілки письменників України (Київ);

Василь Габор – письменник, упорядник антологій, видавець, літературознавець, кандидат філологічних наук, член Національної асоціації письменників України, лауреат премій імені родини Куриласів та Лесі і Петра Ковалевих (Луцьк);

Надія Гуменюк – письиенниця, поетеса, Заслужений журналіст України, авторка чотирьох десятків книжок поезії, прози та творів для дітей, а також радіоп’єс, лауреат багатьох літературних премій і гран-прі конкурсу «Коронація слова» за роман «Вересові меди» (Луцьк);

Дара Корній – сучасна письменниця, журналістка, волонтерка, пише і для дітей, і для дорослих, гармонійно вплітаючи в сучасний світ елементи слов’янської дохристиянської міфології, майстерно використовуючи для цього народні казки, легенди, обряди й замовляння (Львів);

Дмитро Білий – письменник, історик , дослідник Кубані, доктор історичних наук , автор багатьох художніх книг бандурист, член Донецького відділення НТШ (Донецьк-Львів);

Лідія Данильчук –акторка театру (Заслужена артистка України 2008 р.), разом з Іриною Волицькою є співзасновницею Творчої майстерні «Театр у кошику» (Львів);

Олександра Бонковська – театральна актриса, драматург, Народна артистка України (Львів).

Жук Ігор – поет і виконавець, графік-дизайнер,науковий співпрацівник Інституту космічних досліджень (Київ);

Анна Колодочка – громадська діячка, художниця (Київ);

Катерина Немира – художниця, письменниця, викладачка живопису (Львів);

Любов Долик – поетеса (Львів);

Іван Гентош – поет (Львів);

Богдан Лазорак – директор музею-садиби Івана Франка (Дрогобич);

Василь Кузан – поет, письменник (Трускавець);

Тетяна Пянкова – поетеса, письменниця (Трускавець);

Сергій Синюк – письменник, поет, літературознавець, краєзнавець, журналіст (Тернопіль);

Віктор Янкевич – письменник (Кременець);

Олександр Гаврош – письменник, журналіст, драматург (Ужгород);

Оксана Лозова – поетеса, перекладачка, письменниця (Львів);

Дзвінка Торохтушко – поетеса, журналістка, перекладачка, письменниця (Тернопіль);

Олександр Осадко – блогер, автор майстерні «Гоголівська академія» (Тернопіль);

Сергій Федака – доктор історичних наук, письменник, журналіст (Ужгород);

Левко Скоп – художник, музикант, культурно-громадський діяч (Дрогобич);

Зенон Яремко – краєзнавець (Борислав);

Єва Райська – журналіст, письменниця (Дрогобич);

Микола Зубков – мовознавець, автор багатьох праць з мовознавства (Львів);

Леся Низова – донька і популяризатор творчості відомого поета, журналіста, публіциста, громадського активіста Івана Низового ( Луганськ-Львів);

Володимир Шовкошитний – письменник, видавець, громадський діяч (Київ);

Тетяна Думан – художниця, громадська діячка (Дрогобич);

Любов Хомчак – авторка та організатор книжково-мистецьких фестивалів «Книжкова толока» ( Миколаїв);

В`ячеслав Умнов – поет, Почесний мешканець Трускавця (Трускавець);

Ірина Волицька – заслужений діяч мистецтв, режисер театру «Театр у кошику» (Львів);

Леся Квик – майстриня з графіки, живопису та ілюстрації (Львів);

Зеновія Шульга – майстриня з текстиль (Львів).

Зазначимо, що наведений вище перелік не є повним, тож можливі сюрпризи у вигляді інших учасників – улюбленців дітей чи дорослих. Для тих, хто з якихось причин не побував на комерційному львівському BOOK-форумі, буде можливість придбати нові книги. Участь у всіх панелях, майстер-класах, зустрічах, презентаціях – безкоштовна.

Підтримаймо «Трускавецький ЛітФест» своєю присутністю!

Підготував Володимир Ключак

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