В День журналіста Трускавецька міська рада запрошує на прес-конференцію

By  | 02.06.2017 | Filed under: Новини

У вівторок, 6 червня в Україні відзначають День журналіста. В цей день голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев передасть повноваження ДАБІ Трускавцю та Дрогобичу. Олексій Кудрявцев відвідає Львівщину з робочим візитом, під час якого передбачається підписання акту приймання-передавання повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції України Трускавецькій та Дрогобицькій міським радам за участі голови Львівської ОДА Олега Синютки та мерів Трускавця і Дрогобича. Урочисте підписання акту та брифінг відбудуться в залі засідань Трускавецької міської ради о 12.30.

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