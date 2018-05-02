В Дрогобичі ДАБІ скасовано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

Департаментом ДАБІ у Львівській області проведено позапланову перевірку відділу містобудування та архітектури виконавчих органів Дрогобицької міської ради Львівської області щодо законності видачі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки щодо реконструкції нежитлової будівлі під пекарню на вул. Б. Хмельницького, 35 у місті Дрогобич.

Під час проведення позапланової перевірки встановлено, що вищезазначені містобудівні умови та обмеження видані без документу, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, що є порушенням законодавства про містобудівну діяльність.

За результатами виявлених порушень посадовими особами Департаменту прийнято рішення про скасування дії містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

Прес-служба ДАБІ України

Також читайте