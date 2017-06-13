В Дрогобичі двоє неповнолітніх обікрали квартиру

By  | 13.06.2017 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції звернувся 49-річний житель райцентру. За словами чоловіка, невідомі особи, пошкодивши вікно, проникли у його квартиру і викрали з шафи у спальні 1300 гривень та 150 доларів США.

Як встановили правоохоронці, до крадіжки причетні двоє неповнолітніх – 11-річний місцевий мешканець та 14-річний житель одного із сіл району. Обидва у скоєному зізналися.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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