В Дрогобичі неповнолітній отруївся марихуаною

У Дрогобицький відділ поліції 1 січня надійшло повідомлення від лікаря реанімаційного відділення однієї з місцевих лікарень про доставленого неповнолітнього пацієнта, у якого діагностували «холодову травму, судомний синдром та мозкову кому». Під час експертизи медики встановили, що хлопець отруївся марихуаною.

Як встановили поліцейські, пацієнт – 15-річний місцевий мешканець, студент одного з дрогобицьких навчальних закладів. Хлопця у безпорадному стані виявили перехожі на одній з вулиць міста та зателефонували його батькам, котрі й викликали медиків.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Трускавецький вісник

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