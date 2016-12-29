В Дрогобичі неповнолітній отруївся марихуаною

By  | 03.01.2017 | Filed under: Новини

У Дрогобицький відділ поліції 1 січня надійшло повідомлення від лікаря реанімаційного відділення однієї з місцевих лікарень про доставленого неповнолітнього пацієнта, у якого діагностували «холодову травму, судомний синдром та мозкову кому». Під час експертизи медики встановили, що хлопець отруївся марихуаною.

Як встановили поліцейські, пацієнт – 15-річний місцевий мешканець, студент одного з дрогобицьких навчальних закладів. Хлопця у безпорадному стані виявили перехожі на одній з вулиць міста та зателефонували його батькам, котрі й викликали медиків.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags: , ,

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу
    29.12.2016 | 12:41

    18 дітей з опікунами приїдуть до БФ “Карітас” на Різдво. Просимо Вас прийняти 1 – 2 дитини у свою сім’ю з 4 по 13 січня. Це будуть діти віком від 8 до 11 років, переселенці та діти з бідних, багатодітних сімей, які ще ніколи не були на Заході України, не знають наших гарних Різдвяних традицій [...]

  • Робота на заводі “Olsa Poland”
    27.12.2016 | 14:52

    Працівник на автомобільний завод “Olsa Poland” (Підприємство з виробництва автомобільних фар для різних марок автомобілей). Місце роботи: Костшин над Одрою (Польща). Обов’язки: *діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості продукту відповідно до технології фірми; *візуальна перевірка деталей на брак; *пакування та сортування деталей; *виконання професійних інструкцій на робочому місці; *дотримання чистоти та порядку на робочому [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця

Архіви