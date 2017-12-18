В Дрогобичі під час застілля обікрали чоловіка

By  | 19.12.2017 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 16 грудня звернувся 47-річний мешканець райцентру. За словами потерпілого, коли він був у свого знайомого там під час застілля у нього викрали з кишені куртки 4 500 гривень.

Як встановили поліцейські, до скоєння злочину причетний інший гість власника помешкання – 25-річний житель району.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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