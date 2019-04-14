В Дрогобичі поліцейські викрили рецидивіста, який причетний до крадіжок мобільних телефонів

В Дрогобицький відділ поліції звернулася за допомогою 37-річна жителька одного із сіл району. Вона повідомила, що 5 березня близько 08.00 під час проїзду у маршрутному таксі сполученням Дрогобич-Підбуж у неї викрали мобільний телефон «Iphone 6S».

Працівники поліції оперативно-розшуковими заходами встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 25-річний місцевий мешканець. Як з’ясувалося, він вчинив крадіжку ще одного мобільного телефону. Викрадені речі у зловмисника вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, триває перевірка зловмисника на причетність до інших кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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