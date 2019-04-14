В Дрогобичі поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки рюкзака у школяра

By  | 13.05.2019 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції звернувся 46-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що 22 квітня о 16.30 поблизу готелю у райцентрі невідома особа викрала рюкзак у його 14-річного сина. В ньому знаходились мобільний телефон «Iphone 6S», грошові кошти, банківська картка та ІD-картка, видана на ім’я школяра. Загальна сума заподіяних збитків – близько 11 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний раніше судимий 28-річний житель Дрогобича.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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