В Дрогобичі поліцейські викрили зловмисників, причетних до пограбування пенсіонерки

By  | 12.12.2018 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції звернулася за допомогою 59-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що 26 жовтня близько 22.15 на вулиці Княгині Ольги невідомі особи відібрали у неї сумку, в якій знаходились документи, грошові кошти, банківські картки та мобільний телефон.

Як встановили правоохоронці, до скоєння пограбування причетні двоє юнаків віком 15 та 20 років, жителі одного із сіл району. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Також читайте

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • №89282 Офіційна робота в Німеччині.
    27.11.2018 | 11:10

    Офіційна робота в Німеччині, з оплатою від 8 євро/год і більше. Офіційне оформлення відбувається, по відрядженню форма А1 (від польської фірми на практику). Для оформлення на роботу потрібна польська робоча віза (з терміном не менше трьох місяців, або біометричний паспорт ( не менше 90 днів). Працевлаштування тільки офіційне, з віковим обмеженням до 50 років. Знання [...]

  • Запрошуємо на роботу
    31.10.2018 | 13:24

    ТзОВ «ГКК «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу інструктора з ЛФК. Тел. для довідок (03247) 6-21-22. Також читайтеЗапрошуємо на відзначення 100-літнього ювілею створення ЗУНР (0)Запрошуємо на Свято подяки Богові (0)Заходи до 76-річчя створення УПА (0)Оголошується конкурс на найкращу наукову роботу серед студентів вишів України з гарантованою грошовою винагородою! (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви