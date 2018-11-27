В Дрогобичі поліцейські викрили зловмисників, причетних до пограбування пенсіонерки

В Дрогобицький відділ поліції звернулася за допомогою 59-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що 26 жовтня близько 22.15 на вулиці Княгині Ольги невідомі особи відібрали у неї сумку, в якій знаходились документи, грошові кошти, банківські картки та мобільний телефон.

Як встановили правоохоронці, до скоєння пограбування причетні двоє юнаків віком 15 та 20 років, жителі одного із сіл району. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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