В Дрогобичі працівники Управління поліції охорони оперативно викрили зловмисників, причетних до крадіжки з авто

By  | 28.11.2017 | Filed under: Новини

У Дрогобицький відділ поліції 27 листопада з заявою про крадіжку звернулась 43-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її автомобіля «Додж Калібр», запаркованого біля будинку по вулиці Грушевського у Дрогобичі, були викрадені її особисті речі.

Працівники Дрогобицького районного відділу Управління поліції охорони у Львівській області, оперативно відреагувавши на повідомлення, викрили двох місцевих мешканців, віком 14 та 15 років, причетних до скоєння правопорушення. Встановлено, що зловмисники проникли у салон автомобіля, розбивши скло у передніх пасажирських дверцятах. Речові докази (викрадені речі) поліцейські у них вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших правопорушень.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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