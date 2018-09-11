В Дрогобичі правоохоронці затримали неповнолітнього, причетного до пограбування студентки

В Дрогобицький відділ поліції звернулася 19-річна студентка місцевого вишу. Дівчина повідомила, що увечері 7 вересня на вулиці Ковальській невідома особа заволоділа її гаманцем, в якому було близько 1000 гривень та мобільний телефон «iPhone 6».

Зловмисник, раніше судимий 17-річний місцевий мешканець, втік з місця події. Проте його невдовзі затримали працівники Дрогобицького відділу поліції та військовослужбовці Нацгвардії України, котрі спільно патрулювали на вулицях міста. Речові докази у юнака вилучено. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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