В Дрогобичі правоохоронці затримали раніше судимого самбірчанина, який грабував жінок

В Дрогобицький відділ поліції 24 травня звернулась 22-річна жителька району. Вона повідомила, що близько 14.30 на вулиці Чорновола невідома особа зірвала з її шиї золотий ланцюжок з кулоном. Загальна вага прикрас – понад 10 грамів.

Подібна заява надійшла до поліції і 25 травня від 34-річної мешканки Дрогобичу. За словами жінки, близько 16.00 на вулиці Грушевського невідомий чоловік зірвав з її шиї золотий ланцюжок вагою 10,2 грамів.

Працівники сектору кримінальної поліції Дрогобицького відділу поліції встановили, що до обох пограбувань причетний раніше судимий 35-річний житель Самбора. Він затриманий та за рішенням суду взятий під варту.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). За скоєння цього правопорушення зловмисник може бути позбавлений волі на строк до чотирьох років. Досудове розслідування триває

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

Трускавецький вісник

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