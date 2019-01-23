В Дрогобичі судитимуть підозрюваного у скоєнні вбивства через необережність

By  | 25.01.2019 | Filed under: Новини

В Дрогобицькому відділі поліції завершене досудове розслідування в межах кримінального провадження, відкритого за фактом убивства через необережність.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник, 51-річний житель райцентру, раніше неодноразово судимий, 12 грудня перебував у номері готелю разом зі своїм 53-річним приятелем.  Коли вони розпивали спиртне, між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час якої старший із них отримав тілесні ушкодження, що призвели до смерті.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст.119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Обвинувальний акт скерований до суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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