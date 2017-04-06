В Дрогобичі за вчинене шахрайство засуджено жінку-підприємця

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури області викрили 41-річну жительку міста Дрогобич, яка під приводом продажу нерухомості заволоділа коштами покупця. Загальна сума заподіяних збитків – понад 200 тисяч гривень.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування було встановлено наступне. Шахрайка у квітні-травні 2015 року розмістила в Інтернеті оголошення про продаж житлового будинку в Дрогобицькому районі. На початку грудня вона знайшла потенційного покупця.

Після того, як була досягнута домовленість щодо вартості об’єкту нерухомості, зловмисниця отримала від потерпілої частину коштів у якості завдатку в сумі 8 000 доларів США. В подальшому жінка передала їй іще 500 євро – на виготовлення відповідної документації.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця свої договірні зобов’язання так і не виконала, а кошти, одержані від потерпілої, витратила на власні потреби.

Суд, розглянувши матеріали кримінального провадження, визнав дрогобичанку винною і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Відділ комунікації поліції Львівської області

Трускавецький вісник

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