В Дрогобичі знову судитимуть зловмисника, причетного до пограбування

By  | 21.08.2018 | Filed under: Новини

В Дрогобицький відділ поліції 1 серпня звернулася 55-річна жителька міста Стебник. Жінка повідомила, що близько 13.40 невідомий чоловік, зайшовши в аптеку, відволік її увагу та забрав з каси 5 010 гривень. Після чого зловмисник втік. Жінка намагалася його наздогнати, проте їй це не вдалося.

Поліцейські встановили особу зловмисника – 35-річного жителя міста , раніше неодноразово судимого за пограбування. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Зловмиснику обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами Наталії Постойко, Дрогобицький ВП

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