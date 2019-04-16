В Дрогобицькому педуніверситеті презентують книгу Мирослава Мариновича про митрополита Андрея Шептицького

By  | 16.04.2019 | Filed under: Новини

В Дрогобичі пройде презентація Мирослава Мариновича «Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми». Про це інформує наше власне джерело. Захід відбудеться в приміщенні актового залу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у вівторок, 23 квітня, о 16.00.

Монографія Мариновича про митрополита Андрея Шептицького вийшла цьогоріч у «Видавництві Старого Лева». Вона є ґрунтовним аналізом як ролі цього мужа стану і Церкви в його епоху, так і важливості його позиції та спадщини в контексті сучасних геополітичних викликів для України.

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