В ДТП загинули двоє музикантів з Трускавця

By  | 07.08.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, в ніч з неділі на понеділок 7 серпня у селі Верхні Гаї в автомобільній аварії загинули двоє чоловіків, а одна жінка зазнала травм. Як вдалось з`ясувати, це були музиканти, які повертались з весілля додому в Трускавець.

Авто вдарилось у дерево, внаслідок чого розбилось вщент. 51-річному водієві та пасажирові врятуватись не вдалось, а жінку-пасажирку в шоковому стані та з чисельними травмами доставлено до лікарні.

На подію виїжджав підрозділ Трускавецького відділу ГУ ДСНС України. Як розповів підполковник служби цивільного захисту Трускавецького відділу ГУ ДСНС Володимир Гординський, машина була заставлена аудіоапаратурою, і цей факт додатково ускладнював евакуацію людей з пастки. Тіло водія від сильного удару затиснуло всередині машини, тож рятувальники за допомогою спеціального обладнання мусили розрізати автомобіль і таким чином витягувати тіла загиблих чоловіків.

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  • Alexandr Borkov

    Інформація ні про що! Бо не вказані прізвища…

    • Андрій Петрів

      От в заповіті напиши, коли розіб’єшься, щоб усюди твоє прізвище вказали.

      • Alexandr Borkov

        Тикав би твій ніс та кобилі під хвіст! Бидляк і тільки-повага до старших на рівні каналізаційного люку. Щирий українець ти наш!

        • Андрій Петрів

          От коли совок з своєї голови викинеш “старший”, тоді і пиши щось. Поважати вчинки потрібно, а не вік.

        • Alexandr Borkov

          В мене його ніколи не було! Ти по п’яні своїй не обхаюй людей! Ти не вартий того,щоб з тобою дискутувати…

        • Андрій Петрів

          Нуль аргументів, лише одні переходи на особистість та жалюгідні спроби зачепити мене своїм примітивізмом. Ниєш про вік і повагу, а поводиш себе неначе дівчинка другокласниця. Твоєму батьку має бути соромно за те, що народився в нього син, але чоловіка він із сина не виховав)

        • Alexandr Borkov

          Останні твої слова і є моєю відповіддю для тебе,рагулику…

        • Андрій Петрів

          Ти пишеш, що я не вартий того, щоб зі мною розмовляти і продовжуєш писати, обзиваючи мене. Цим ти тільки підтверджуєш мою правоту і принижуєш сам себе, жалюгідна пародія на людину))

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