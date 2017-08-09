В ДТП загинули двоє музикантів з Трускавця

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, в ніч з неділі на понеділок 7 серпня у селі Верхні Гаї в автомобільній аварії загинули двоє чоловіків, а одна жінка зазнала травм. Як вдалось з`ясувати, це були музиканти, які повертались з весілля додому в Трускавець.

Авто вдарилось у дерево, внаслідок чого розбилось вщент. 51-річному водієві та пасажирові врятуватись не вдалось, а жінку-пасажирку в шоковому стані та з чисельними травмами доставлено до лікарні.

На подію виїжджав підрозділ Трускавецького відділу ГУ ДСНС України. Як розповів підполковник служби цивільного захисту Трускавецького відділу ГУ ДСНС Володимир Гординський, машина була заставлена аудіоапаратурою, і цей факт додатково ускладнював евакуацію людей з пастки. Тіло водія від сильного удару затиснуло всередині машини, тож рятувальники за допомогою спеціального обладнання мусили розрізати автомобіль і таким чином витягувати тіла загиблих чоловіків.

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