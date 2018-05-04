В ДТП загинув житель Дрогобича

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 10 травня о 19:55 на 51 км автодороги Львів – Шегині (об’їздна дорога м. Судова Вишня) водій автомобіля марки “Мерседес Віто”, 1977 року народження, жителька с. Залізничне Болградського району, Одеської області, здійснюючи поворот на АЗС, виїхала на зустрічну смугу руху де зіткнулась із автомобілем марки “АУДІ А6” під керуванням водія, 1965 року народження, жителя м. Дрогобич, який від отриманих травм помер на місці ДТП в кареті швидкої допомоги.

Каретою швидкої допомоги в Судововишнянську міську лікарню було госпіталізовано водія автомобіля марки “Мерседес Віто”з діагнозом: ЗЧМТ, струс головного мозку, множинні забійні садна, закритий перелом кістки правої стопи.

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