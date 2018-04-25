В дитячій бібліотеці визначили найкращих читачів

Вже стало доброю традицією щорічно у бібліотеці для дітей м. Трускавця проводити конкурс “Найкращий читач року” для учнів 6-7 класів. Учасники конкурсу виконували тестові завдання, давали відповіді на логічні запитання вікторини “Заморочки з бочки”. Діти з великим задоволенням та натхненням розповідали про свої улюблені книжки. Оцінювалось не тільки кількість прочитаних книг, але і самостійність суджень та роздумів, уміння аргументувати власну думку. На “ура” пройшов конкурс “Найкращий читач року”, який виявив начитаних, кмітливих, ерудованих користувачів бібліотеки для дітей серед учнів 6-7 класів. Переможцями стали Оксана Галин (НВК СЗШ №2-гімназія) та Алла Кузько (НВК СЗШ №2-гімназія), які візьмуть участь 26 квітня у третьому турі обласного конкурсу. Дівчатка отримали грамоти та призи від бібліотеки.

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