В Іспанії відкриється виставка художниці з Трускавця

В сучасному українському житті величезна кількість уваги за допомогою телебачення, газет, Інтернету приділяється всіляким політичним подіям і з’ясуванням політичних стосунків. І дуже багато вагомих та значних подій, котрі насправді пропагують Україну, рухаючи нашу країну і суспільство вперед, залишаються поза нашою увагою.

Поруч з нами живуть і творять люди котрі дійсно розбудовують державу, дбають про її позитивний імідж і добробут. Демонструють світу креативність, неповторність і талант її народу. Показують, що в Україні є не тільки олігархи, корупціонери, всілякі «борці» і заробітчани, але й талановиті та унікальні медики, програмісти, артисти, спортсмени, художники, просто хороші та порядні люди, котрі, як казав митрополит Андрей Шептицький, люблять Україну «не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею». Однією з таких неординарних і талановитих особистостей є уродженка і мешканка курортного містечка Трускавець, мисткиня Наталя Поліщук.

Народилася Наталя 18 вересня 1983 р. на Львівщині в родині художників Юрія та Віри Копчаків. В 2003 р. з відзнакою закінчила Самбірський педагогічний коледж, спеціальність «образотворче, декоративно-прикладне мистецтво та дизайн». В 2007 р. закінчила Українську Академію друкарства. Творчу діяльність розпочала в 1999 р. Учасник 20 пленерів та понад 100 виставок та арт-проектів в Україні, Росії, Білорусі, Польщі, Словаччині, Угорщині, Хорватії, Італії, Словенії, Німеччині, Австрії та Франції.

З 2008 р. член Національної Спілки Художників України. Тричі нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України за вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність. На початку 2017 року за вагомий внесок в популяризацію і промоцію Трускавця була удостоєна відзнаки «Кришталевий лотос – 2016» в номінації «Митець року». Відзнаку заснувала ГО «Європейська інтеграція України» спільно з Комітетом ВР України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму.

І ось незабаром трускавецька художниця буде презентувати свій талант та представляти Україну і Трускавець в Мадриді, де з 29 вересня по 15 жовтня цього року буде проходити її персональна виставка “Con alma” (“З душею”). Приймаючою стороною є AUDITORIO MUNICIPAL DE ARROYOMOLINOS (MADRID). Організувала виставку громадська діячка, іспанка з українським корінням Юлія Кучеренко. Партнерський супровід і інформаційну підтримку здійснює ГО «Європейська інтеграція України».

- Мені дуже приємно, що партнер нашої організації, художниця Наталя Поліщук буде виставляти свої твори в такій чудовій європейській країні, – розповідає голова ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. – Радий, що це буде відбуватись на такому високому рівні, адже виставка проходитиме у всесвітньо відомому виставково-культурному центрі Arroyomolinos (Madrid) під особистим патронатом мера іспанської столиці, котрий і має відкривати цей творчий захід. Ця презентація має, знову ж таки, велике промоційне значення як для України в загальному, так і для Трускавця зокрема, адже Наталя завжди пропагує курорт, бо є справжнім патріотом рідного міста. Отож, Трускавець знову буде популяризуватись високим і неповторним мистецтвом, красою і романтикою, а не брудними статтями про місто. Мені приємно, що є такі люди в Україні і що я особисто товаришую з Наталею Поліщук та її творчою родиною. Хочу побажати всім їм успіху, процвітання і нових творчих здобутків!

Відкриття виставки Наталії Поліщук в Мадриді відбудеться 29 вересня о 20.00. Знаючи, що українська діаспора в Іспанії досить велика, художниця запрошує відвідати виставку всіх українців, котрі проживають в цій сонячній країні, а також всіх бажаючих.

Степан Гнатків

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