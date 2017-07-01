В Ізраїлі вшанували жертв Голокосту на Дрогобиччині

В ізраїльському місті Голон на старому цвинтарі у понеділок, 3 липня, пройшла церемонія урочистого відкриття відреставрованого меморіалу в пам’ять про загиблі єврейські сім`ї у Східниці, Уричі, Підгородцях, Рибнику, Кропивнику, Меденичах, Стебнику та в ряді сусідніх сіл під час Голокосту в 1941-1944 рр. Про це в мережі Фейсбук інформують учасники заходу.

Монумент сконструював Якоб Епштайн при співпраці Авраама і Натана Гауптманів, а заходи пройшли завдяки Дворі Бен Моше-Шохам, Варді Гіволі, Ілану Гелбару, Абруму Бакенроту. Під час відкриття пам’ятника пролунала традиційна іудейська меморіальна молитва.

Нагадаємо, що в часи ІІ світової війни в Європі проходила масова екстермінація євреїв, названа пізніше істориками Голокостом. Не оминули ці сумні та трагічні події і Дрогобиччину, де в довоєнний період єврейська спільнота складала вагому частку населення.

Ініціаторами вшанування замордованих євреїв Східниці, Стебника, Меденич, Підгородців, Урича, Кропивника, Рибника та ряду інших сіл виступили їхні нащадки, яким вдалося врятуватися в ці страшні дні і які назавжди тримають в серці спогад про їхніх улюблених батьків, передаючи пам’ять про них з покоління в покоління.

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