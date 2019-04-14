В «Карпатах» можна пройти скрінігове обстеження молочних залоз, яке нешкідливе та точніше від мамографії

Віднедавна медична база ГКК «Карпати» (м. Трускавець) поповнилася новим діагностичним апаратом – термографом «Braster». Що це за пристрій, яке його призначення і як він допомагає лікарю здійснити ефективнішу діагностику? На ці запитання відповідає лікар-гінеколог ГКК «Карпати», кандидат медичних наук Бариляк Лілія Григорівна.

- Пані Ліліє, яке призначення нового приладу?

- Апарат «Braster» призначений для контактної термографії. За допомогою цього апарата проводиться скрінінгове обстеження молочних залоз. Швидкість, простота та точність діагностики сприяють тому, що такі обстеження можна робити масово. Адже кожній жінці після 50 років потрібно хоча б раз на рік проходити обстеження грудей.

Це обстеження суто на онкологію, на злоякісні новоутвори молочних залоз. Тобто, цей метод обстеження не виявляє доброякісні утвори, прості ущільнення чи травми, він тільки діагностує злоякісні новоутвори молочної залози.

Сама методика контрастної термографії була відома давно, мабуть років зо тридцять назад, але тоді все це робилося «на око». Апарат вимірював температуру, тобто робив термографічні знімки залоз, але в ті часи вони не були досконалі. Тож лікар оцінював ці фотографії «на око».

Зараз ми маємо версію термографії з програмним забезпеченням. Тобто, всі трактування термографічних фотографій проводить штучний інтелект. Комп’ютерний сервер знаходиться у місті Варшава (Польща), і ми вже отримуємо готові інтерпретації результатів термографічного обстеження на приладі «Braster».

Ці знімки, які ми отримуємо за допомогою приставки «Braster», ми відправляємо по Інтернету в цей комп’ютерний сервер, і досить швидко отримуємо результати, буквально через декілька хвилин.

В деяких випадках, якщо є певні сумніви і комп’ютер не може сам інтерпретувати знімки, то до цього процесу залучаються спеціалісти онкологічного центру у Варшаві. Вони дивляться ці знімки і долучаються до висновків. В даному випадку результат отримуємо не так швидко, але не пізніше, ніж через 12 годин.

Тобто, обстеження на приладі «Braster» дуже швидке, інформативне і досить точне. Точність обстеження досягає 92%, що є хорошим показником верифікації обстеження. Бо навіть при мамографії цей відсоток є нижчим.

- Чим добрий метод контактної термографії?

- По-перше, він абсолютно нешкідливий, ніякого опромінення пацієнтки не відбувається.

По-друге, його можна проводити часто.

По-третє, цей метод не потребує здавлювання молочних залоз чи їх травмування.

Ну і найважливіше – цей метод точніший, ніж мамографія, тому його можна успішно використовувати для скрінінгу онкології молочної залози.

- Скільки часу триває процес обстеження і яка його вартість?

- Вартість цього обстеження 550 гривень. Обстеження триває біля 15 хвилин. Воно не залежить від фази менструального циклу, від віку чи суб’єктивних факторів.

- Який принцип дії цього апарату?

- Справа в тому, що всі злоякісні пухлини мають дуже добре кровопостачання, адже проходить стрімке розмноження злоякісних клітин. І відповідно в цій зоні завжди буде підвищена температура. Ніякий інший процес, за винятком запалення, не дає підвищення температури в певних локусах молочної залози – тільки онкологія.

І тому цей прилад вимірює температуру молочних залоз і пізніше її інтерпретує. Охоплюючи всю молочну залозу, він знімає (зчитує) температуру ділянок. І якщо в якійсь ділянці є статистично достовірне підвищення температури, то приходить результат, що в цій ділянці є онкологія.

Звичайно, можуть бути помилки, але точність дослідження, як я вже зазначила, становить 92%.

- Скільки часу цей апарат вже є в «Карпатах»?

- Він у нас зовсім недавно, тож обстежень зроблено ще небагато. Але зі свого досвіду хочу запевнити, що цей метод є досить хорошим.

Для прикладу, у пацієнтки, в котрої вже тричі запідозрювали онкологію молочної залози і в якої тричі були пункції, прилад показав неблагополучність саме в певній конкретній ділянці. Це абсолютно об’єктивне обстеження.

Метод є новий, пацієнти з ним ще не стикалися. В Україні є всього лише два такі апарати, в тому числі один – в нашому готельно-курортному комплексі «Карпати».

І хоча апарат зовні подібний на комп’ютерну приставку, але він виконує дуже серйозні функції. Це хороший метод обстеження, який я особисто рекомендую як відпочивальникам нашої оздоровниці, так і всім іншим пацієнтам.

- І на завершення нагадайте, будь ласка, інші методи діагностики гінекологічних захворювань, які є в ГКК «Карпати».

- В нас є традиційні методи діагностики – це в першу чергу ультразвукова діагностика (на досить високому рівні), повне онкологічне обстеження пацієнтки, мазки на цитологію шийки матки, УЗД грудей, а тепер вже робимо і термографічне обстеження грудей.

Окрім того робимо досить інформативний загальний гінекологічний огляд, визначаємо жіночі статеві гормони, онкомаркери, що дуже важливо як в плані онкології, так і в плані взагалі здоров`я жінки.

Проводимо різноманітні бактеріологічні аналізи, аналізи на приховані інфекції, на хламідії, віруси, уреаплазми, на папіломовірус, на торч-інфекцію, на приховані інфекції.

Проводиться в нас і кольпоскопія – метод діагностики захворювань шийки матки, таких як ерозії, запалення, поліпи, папіломи, герпес, лейкоплакії, а також передракові зміни і, власне, рак.

Так що в нас в «Карпатах» проводиться сучасне і досить повне обстеження по гінекології.

Спілкувався Володимир Ключак

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