В «Карпатах» оздоровлюватимуться АТОвці та вдови загиблих воїнів

У п’ятницю, 2 лютого, в кабінеті генерального директора Трускавецького готельно-курортного комплексу «Карпати» Лева Грицака відбулося підписання Меморандуму про взаємодію та співпрацю між ГКК «Карпати» та ГО «Золоті леви чорної сотні». Документ підписали гендиректор «Карпат» Лев Грицак та голова Проводу ГО «Золоті леви чорної сотні» Тарас Мацюк.

Обидві сторони визнають, що співпраця «Карпат» та «Золотих левів чорної сотні» буде взаємовигідною – коментарі Лева Грицака та Тараса Мацюка можна буде переглянути в репортажі на Інтернет-телебаченні «Трускавець-Онлайн».

Цікавим є пункт третій Меморандуму «Спільні проекти з громадськістю та завдання». Згідно цього пункту ГКК «Карпати» сприятиме в оздоровленні членів сімей загиблих воїнів АТО, а також тих бійців АТО, котрі перебували в зоні бойових дій. На оздоровлення можуть розраховувати також члени сімей загиблих Героїв Майдану, тобто близькі родичі розстріляної Небесної Сотні.

- Мені приємно приймати в нашому готельно-курортному комплексі «Карпати» таких мужніх гостей, – каже Лев Грицак. – Всім відома є їхня мужність як у справі захисту нашої країни від ворога, так і те, що сьогодні вони є запорукою спокою та підтримки порядку всередині України. Ми відчуваємо свій громадянський обов’язок надавати допомогу в оздоровленні цим людям, які воювали на Сході України, членам їхніх родин, а також членам родин військових і добровольців, які загинули, віддаючи життя за нашу Батьківщину – Україну. Я думаю, що наша співпраця буде взаємовигідною для однієї та другої сторони, а також для України.

Впевнений у тому, що Меморандум не залишиться декларацією, а буде втілений у життя і приноситиме свої плоди, і голова Проводу ГО «Золоті леви чорної сотні» Тарас Мацюк. Він сказав про те, що в теперішній непевний час багато осіб хотіли б скористатися війною задля власної вигоди, немало також робить собі піар на очорненні інших. Лева Грицака Тарас Мацюк назвав такою людиною, котра не кидає слів на вітер, і котра реально допомагає українським бійцям.

Про допомогу «Карпат» та особисто Лева Грицака можна було б писати багато, адже за чотири роки цієї війни її навіть важко виміряти в грошовому еквіваленті. Проте метою цієї публікації є дещо інше – звернути увагу на те, що українці повинні не на словах, а на ділі вносити свою лепту у справу перемоги. Хтось фінансами, хтось молитвою, хтось на вістрі інформаційної атаки, хтось волонтерством, а хтось – оздоровленням та реабілітацією наших воїнів. У цьому маємо бути єдині, бо в єдності наша сила. Хто ж пробує вносити розбрат і вишукує бозна які старі гріхи чи провини інших, щоб приховати свої, той аж ніяк не сприяє нашій спільній перемозі.

Гадаємо, приклад Лева Грицака щодо активізації допомоги нашим воїнам наслідуватимуть і інші керівники оздоровниць у Трускавці. Бо хто не підтримуватиме свою армію, той годуватиме чужу – це було сказано ще в дуже давні часи…

Володимир Ключак

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