В «Карпатах» провели майстер-клас з нагоди Дня Державного Прапора України

By  | 23.08.2018 | Filed under: Новини

Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День Державного Прапора. З цієї нагоди в Трускавецькому готельно-курортному комплексі «Карпати» (керівник Лев Грицак) для дітей було проведено майстер-клас з виготовлення значків-прапорців. Захід було проведено Центром відпочинку та розваг (керівник Марія Гуцало) в дитячій кімнаті оздоровниці.

А з нагоди Дня Незалежності України в «Карпатах» пройде ряд цікавих заходів, стартом до яких стане виступ Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні і танцю «Верховина» з Дрогобича. Концерт відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 20.00 в концертному залі «Карпат».

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