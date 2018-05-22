Вновь Трускавец. Отель «Карпаты».
Водичка, спорт, режим.
Все процедуры – обязательны,
Лечись системно, коль решил.
В шесть подъем – и на зарядку,
Затем в бювет иду.
Завтрак, ванны по расписанию,
Заполнен плотно день.
Вечером кино покажут,
Бывает и концерт.
Сотрудники – специалисты,
С улыбкой встретят, все решат.
Проблем не будет. На рецепшен
Девчонки славные стоят.
Врач Мудрый свое дело знает,
Большой специалист.
Фамилия о многом скажет –
К нему попасть стремись.
Вылечат зубы, если нужно,
Приятный доктор есть.
Улыбкой Вита очарует,
Не будешь ты болеть.
Ванны, массажи на ноги ставят
Тех, кто вчера стонал.
Магнит, озокерит прогреет –
И сразу побежал.
С рестораном все в порядке,
Шеф – на высоте.
Постояльцев вкусно кормят,
Держись, не растолстей.
Девчонки в зале стол накроют,
Приборы аж блестят.
На белой скатерти ни сморшки,
Порядок – высший класс.
С улыбкой встретят и проводят,
Уютно и тепло.
Работают, умеют люди
Создать гостям комфорт.
Зал тренажерный, поход в баню,
Да все не перечесть –
На вкус любой, расслабляйся,
Хочешь – сходи в бассейн.
Если чемоданов много –
То это не беда,
Вмиг Миша с Маркияном
Доставят в номера.
Чтоб в первый раз не заблудиться,
Сотрудник Ярослав
С улыбкой каждому покажет,
Который ваш этаж.
Какие, где процедуры
Назначены врачом,
Лечись и поправляй здоровье,
Не думай ни о чем.
Умеет слаженно работать
В «Карпатах» коллектив,
Грицак – директор – много сделал,
Такой курорт развил!
Спасибо, что сумели
Команду подобрать,
Поэтому в «Карпаты» езжу
Который год подряд.
Юрий Дмитриевич Савенков, отдыхающий
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