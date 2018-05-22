Вновь Трускавец. Отель «Карпаты».

Водичка, спорт, режим.

Все процедуры – обязательны,

Лечись системно, коль решил.

В шесть подъем – и на зарядку,

Затем в бювет иду.

Завтрак, ванны по расписанию,

Заполнен плотно день.

Вечером кино покажут,

Бывает и концерт.

Сотрудники – специалисты,

С улыбкой встретят, все решат.

Проблем не будет. На рецепшен

Девчонки славные стоят.

Врач Мудрый свое дело знает,

Большой специалист.

Фамилия о многом скажет –

К нему попасть стремись.

Вылечат зубы, если нужно,

Приятный доктор есть.

Улыбкой Вита очарует,

Не будешь ты болеть.

Ванны, массажи на ноги ставят

Тех, кто вчера стонал.

Магнит, озокерит прогреет –

И сразу побежал.

С рестораном все в порядке,

Шеф – на высоте.

Постояльцев вкусно кормят,

Держись, не растолстей.

Девчонки в зале стол накроют,

Приборы аж блестят.

На белой скатерти ни сморшки,

Порядок – высший класс.

С улыбкой встретят и проводят,

Уютно и тепло.

Работают, умеют люди

Создать гостям комфорт.

Зал тренажерный, поход в баню,

Да все не перечесть –

На вкус любой, расслабляйся,

Хочешь – сходи в бассейн.

Если чемоданов много –

То это не беда,

Вмиг Миша с Маркияном

Доставят в номера.

Чтоб в первый раз не заблудиться,

Сотрудник Ярослав

С улыбкой каждому покажет,

Который ваш этаж.

Какие, где процедуры

Назначены врачом,

Лечись и поправляй здоровье,

Не думай ни о чем.

Умеет слаженно работать

В «Карпатах» коллектив,

Грицак – директор – много сделал,

Такой курорт развил!

Спасибо, что сумели

Команду подобрать,

Поэтому в «Карпаты» езжу

Который год подряд.

Юрий Дмитриевич Савенков, отдыхающий

21.05.2018

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