В кінці червня у Трускавці пройде ІV Форум місцевого розвитку

By  | 03.06.2019 | Filed under: Новини

25-27 червня у Трускавці проходитиме IV Форум місцевого розвитку. В цьому році форум планують відвідати близько 400 осіб: представники центральних органів влади, профільних комітетів Верховної Ради України, дипломатичного корпусу, неурядових організацій, міжнародних фондів і програм, закордонні партнери, депутати місцевих рад.  Програма Форуму передбачає понад два десятки дискусійних панелей, учасниками яких стануть цікаві спікери та доповідачі.  Зареєструватися на  ІV Форум місцевого розвитку можна за посиланням http://registration.ld-forum.com.ua/

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