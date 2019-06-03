В кінці червня у Трускавці пройде ІV Форум місцевого розвитку

25-27 червня у Трускавці проходитиме IV Форум місцевого розвитку. В цьому році форум планують відвідати близько 400 осіб: представники центральних органів влади, профільних комітетів Верховної Ради України, дипломатичного корпусу, неурядових організацій, міжнародних фондів і програм, закордонні партнери, депутати місцевих рад. Програма Форуму передбачає понад два десятки дискусійних панелей, учасниками яких стануть цікаві спікери та доповідачі. Зареєструватися на ІV Форум місцевого розвитку можна за посиланням http://registration.ld-forum.com.ua/

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