В країні здоров’я і спорту

Здоров’я ніхто не дарує,

Не можна здоров’я купити.

Здоров’я нам доля дарує,

З ним легко і радісно жити.

Здоровий спосіб життя сьогодні – це вимога часу. Бути здоровим – це актуально, модно і престижно.

Особлива увага нашого суспільства сьогодні спрямована на зміцнення здоров’я, на формування у підростаючого покоління негативного ставлення до шкідливих звичок, відчуття відповідальності за своє життя і здоров’я, потреби у фізичних вправах, культури споживання їжі, навичок гігієни, проведення здорового дозвілля, усвідомлення шкідливості тютюну, алкоголю, наркотиків.

Сучасне життя неможливе без спорту. Для одних це гарне видовище, для інших – засіб фізичного вдосконалення і покращення здоров’я. Фізкультура та спорт відкривають шлях до довголіття і краси. Спорт як органічна частина фізичної культури є сферою діяльності людей, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Мета спорту – поліпшити здоров’я людей і принести покоління фізично сильних, бадьорих і відважних молодих чоловіків і жінок. Здорова нація має шанси на світле майбутнє.

Бережіть себе і свій організм, радійте життю. Набувайте хороші звички, привчайте себе до активного і здорового способу життя, будьте розумними і мудрими, обирайте самі правильні стежини, крокуйте ними до «Країни Міцного Здоров’я» і пам’ятайте, що ваше здоров’я – у ваших руках.

Завітайте до Трускавецької центральної бібліотеки, де на вас чекають книги на цю тематику.

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар читальної зали Трускавецької ЦБ

Трускавецький вісник

Також читайте