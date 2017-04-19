В країні здоров’я і спорту

By  | 21.04.2017 | Filed under: Новини

Здоров’я ніхто не дарує,

Не можна здоров’я купити.

Здоров’я нам доля дарує,

З ним легко і радісно жити.

Здоровий спосіб життя сьогодні – це вимога часу. Бути здоровим – це актуально, модно і престижно.

Особлива увага нашого суспільства сьогодні спрямована на зміцнення здоров’я, на формування у підростаючого покоління негативного ставлення до шкідливих звичок, відчуття відповідальності за своє життя і здоров’я, потреби у фізичних вправах, культури споживання їжі, навичок гігієни, проведення здорового дозвілля, усвідомлення шкідливості тютюну, алкоголю, наркотиків.

Сучасне життя неможливе без спорту. Для одних це гарне видовище, для інших – засіб фізичного вдосконалення і покращення здоров’я. Фізкультура та спорт відкривають шлях до довголіття і краси. Спорт як органічна частина фізичної культури є сферою діяльності людей, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Мета спорту – поліпшити здоров’я людей і принести покоління фізично сильних, бадьорих і відважних молодих чоловіків і жінок. Здорова нація має шанси на світле майбутнє.

Бережіть себе і свій організм, радійте життю. Набувайте хороші звички, привчайте себе до активного і здорового способу життя, будьте розумними і мудрими, обирайте самі правильні стежини, крокуйте ними до «Країни Міцного Здоров’я» і пам’ятайте, що ваше здоров’я – у ваших руках.

Завітайте до Трускавецької центральної бібліотеки, де на вас чекають книги на цю тематику.

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар читальної зали Трускавецької ЦБ

Трускавецький вісник

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо на роботу кухарів
    19.04.2017 | 12:05

    Готель-ресторан «Оскар»  (м. Трускавець, пров. Тихий, 7) запрошує на роботу кухарів. Звертатися на рецепцію готелю, або за тел. (03247) 6-66-01. Трускавецький вісник Також читайтеЗапрошуємо на роботу столярів (0)Запрошуємо на роботу наїзника (0)Запрошуємо на роботу (0)Афіша (0)

  • У Трускавці знову пройде зустріч з письменником Мирославом Дочинцем (оновлено)
    19.04.2017 | 11:40

    Після Великодня у Трускавці пройде творча зустріч з письменником із Закарпаття Мирославом Дочинцем, лауреатом Шевченківської премії, автором бестселеру «Многії літа, благії літа» та ряду інших творів. Зустріч пройде 27 квітня о 16.00 в Релігійно-просвітницькому центрі імені отця Івана Валюха (вул. Стебницька, 3, навпроти церкви св. Миколая). Вечірня бесіда з Мирославом Дочинцем відбудеться цього ж дня, [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

VK опитування: Найбільш впливова особа Трускавця

Архіви

Останні коментарі