В Києві відкрили виставку картин Тараса Франка

Сьогодні, 4 березня, в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка відкрилася виставка картин «Колесо історії Тараса Франка», яка приурочена до 130-річчя від дня народження сина Івана Франка – Тараса. Про це інформує наше власне джерело.

Виставка налічує понад 20 картин різних жанрів, написаних Тарасом Франком у період з 1932-го по 1950-й рік. Вона дає можливість зазирнути у міжвоєнний період України й очами сина Івана Франка – Тараса – побачити частину України у різних ракурсах: від гумористичних сюжетів, міського пейзажу, портретів і аж до соціально-політичних рефлексій автора!

Виставку підготовлено Міжнародним фондом Івана Франка за ініціативи ректора Київського національного університету ім. Шевченка Леоніда Губерського.

А завтра, 5 березня, у Квартирі-музеї родини Івана Франка у Києві (вул. Володимирська, 48а, кв. 15) буде відкрито нову музейну експозицію, присвячену Тарасу Франку. Початок відкриття виставки – о 12.00.

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