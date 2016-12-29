В музеї Біласа пройшов цикл майстер-класів

18 дітей з опікунами приїдуть до БФ “Карітас” на Різдво. Просимо Вас прийняти 1 – 2 дитини у свою сім’ю з 4 по 13 січня. Це будуть діти віком від 8 до 11 років, переселенці та діти з бідних, багатодітних сімей, які ще ніколи не були на Заході України, не знають наших гарних Різдвяних традицій [...]