В ніч на сьогодні у Дрогобичі сталося ДТП за участі трьох авто

В неділю, 21 жовтня, близько 23.00 у Дрогобичі на вул. В. Великого, 52, мешканець м. Дрогобич 1998 року народження, керуючи автомобілем “Пежо Партнер” здійснив зіткнення із автомобілем “Мерседес Спрінтер” та автомобілем “Фольксваген Кадді”. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Внаслідок ДТП два пасажири отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у Дрогобицьку міську лікарню: мешканець м. Дрогобич 2002 року народження, (дитина), діагноз “закритий перелом лівої ліктевої кістки” та мешканець м. Дрогобич 2001 року народження, (дитина), діагноз “ЗЧМТ. Забійна рана чола”. Причини та обставини події встановлюються.

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