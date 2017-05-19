В Новому Кропивнику згоріли будинок, корова та двоє телят

By  | 19.05.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 19 травня о 05:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Новий Кропивник Дрогобицького району. Пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розміром 8х5 м.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи ДПРП – 38 сел. Східниця та ДПРЧ-6 м. Борислав.

Завдяки оперативним та професіональним діям вогнеборців врятовано власницю, 1957 року народження, яка на момент пожежі перебувала в житловому будинку. Водночас завдяки своєчасному залученню сил і засобів вдалося врятувати від знищення вогнем поруч розміщену господарську будівлю.

Силами рятувальників пожежу локалізовано о 06:18 та ліквідовано о 07:05. Вогнем знищено житловий будинок, корову та двоє телят.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Трускавецький вісник

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