В обхід карстових проваль поблизу Трускавця збудують нову ділянку дороги

Служба автомобільних доріг у Львівській області розробила та подала у Державне підприємство “Укрдержбудекспертиза” проектну документацію для початку робіт у 2018 році з будівництва нової ділянки автомобільної дороги державного значення Т-14-02 Східниця – Пісочна на ділянці км 16+100 – км 21+700 (обхід м. Трускавця) Львівської області. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА,

Будівництво нової автомобільної дороги надзвичайно необхідне через просідання земляної поверхні, яке відбулося на території рудника №2 Стебницького гірничо-хімічного комбінату “Полімінерал”, де стався обвал.

Будувати автомобільну дорогу передбачається за параметрами II технічної категорії, довжиною 3,9 км з двома кільцевими розв’язками. Вартість будівельних робіт буде встановлена після проведення експертизи проекту. У проекті передбачено комплекс заходів та склад необхідної інфраструктури для забезпечення ефективного функціонування об’єкту будівництва, сучасні енергозберігаючі прилади освітлення, заходи для запобігання забруднення повітряного та водного середовища. Для будівництва автомобільного шляху використовуватимуться прогресивні технології.

На даний момент, проектну документацію розглядає Державне підприємство “Укрдержбудекспертиза”.

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