В «Оскарі» поговорять про пенсійну реформу

19-20 травня в ресторані «Оскар» (м. Трускавець, пров. Тихий, 7) пройде семінар на тему «Робота в сфері пенсійної реформи». Про це інформує наше власне джерело. Мова піде про запровадження в Україні обов’язкового другого пенсійного фонду на основі досвіду Республіки Польща. Зустріч організовує компанія «NPZ Life», з інформацією про діяльність якої можна ознайомитися на сайті www.npz.life.

Зустрічі в «Оскарі» відбуватимуться в п’ятницю, 19 травня, о 19.30, та в суботу, 20 травня, о 11.30.

Трускавецький вісник

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