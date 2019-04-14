В останню неділю травня приходьте на «Кришталевий Трускавець»

26 травня у Трускавці відбудеться Х Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Кришталевий Трускавець – 2019». Фестиваль проходитиме в концертному залі готельно-курортного комплексу «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2).
«Кришталевий Трускавець» проходитиме під патронатом генерального директора ТзОВ «ГКК «Карпати», Заслуженого лікаря України, лауреата Державної премії України Лева Ярославовича Грицака. Фестиваль триватиме з 10 до 18 години і включатиме конкурсні прослуховування та гала-концерт.
Організаторами фестивалю є Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», ГКК Карпати», Українське радіо, Агентство охорони прав виконавців.
Конкурсантів оцінюватиме журі, до складу якого зокрема ввійдуть Віктор Герасимов, Лев Грицак, Олег Гафткович, Володимир Білоган, Микола Михаць, Леонід Дехтяренко, Тарас Шіт, Йосип Фиштик, Марія Гуцало, Ірина Мельник.
Запрошуємо усіх жителів та гостей м. Трускавця до готельно-курортного комплексу «Карпати» на фестиваль «Кришталевий Трускавець». Вхід вільний.
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