В Підбужі під час пожежі загинув власник будинку

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, 15 грудня о 01:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в сел. Підбуж Дрогобицького району. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив будинок та перекинувся на сусідню господарську будівлю. Під час розвідки пожежі рятувальники виявили у будинку тіло власника, 1967 року народження.

Пожежу локалізували о 03:06 і ліквідували о 03:37. Вогнем знищено житловий будинок, дах господарської будівлі на площі 130 кв.м, перекриття на площі 40 кв.м, вікно та двері.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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