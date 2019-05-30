В рамках святкування Дня міста пройде ніч у музеї, присвячена культурі Буковини

By  | 13.06.2019 | Filed under: Новини

14-17 червня у Трускавці відбуватиметься ряд заходів, присвячених Дню міста.  В рамках святкувань у суботу, 15 червня, в музеї міста-курорту Трускавця відбуватиметься традиційне дійство «Ніч у музеї», яке цьогоріч присвячене буковинській культурі. Тема дійства: «… З краю, де квітне черемшина».

Учбово-методичний центр культури Буковини презентуватиме своє безцінне культурне надбання – виставку національних буковинських строїв кінця ХІХ – початку ХХ ст.   Цікаво буде послухати і побачити як буковинці бережуть та примножують славні культурні традиції свої предків. Гостей музею також очікує музичний подарунок від буковинського колективу. Запальні звуки музичних композицій не залишать нікого байдужим та надихнуть на нічні прогулянки Трускавцем.

Початок «Ночі у музеї» о 21.30.

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