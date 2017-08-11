В Рихтичах говорили про соціальні реформи уряду

Для забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, фахівці бюро продовжують здійснювати виїзні прийоми громадян. Так, 9 серпня заступник начальника відділу «Дрогобицьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Петро Габрівський та заступник начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль відвідали Рихтицьку сільську раду, де провели виїзний прийом громадян, а також ряд правопросвітницьких заходів.

Зокрема, для жителів села провели інформаційну сесію на тему «Соціальні реформи уряду України», під час якої присутні дізналися про найбільш актуальні зміни у законодавстві, що ініційовані Кабінетом Міністрів України з метою покращення рівня життя та добробуту громадян. Особливу увагу приділено пенсійній реформі, мета якої – підвищення розміру пенсій, забезпечення сталості пенсійної системи, а також усунення несправедливості при нарахуванні пенсій.

Фахівці бюро спільно із Рихтицьким сільським головою Борисом Олегом Володимировичем провели інформаційну лекцію, присвячену децентралізації влади в Україні, під час якої обговорили порядок добровільного об’єднання територіальних громад, а також переваги та можливості, які відкриваються для територіальних громад, що прийняли рішення об’єднатися.

Крім того, для працівників сільської ради фахівці бюро залишили інформацію: «Стандарти якості надання безоплатної первинної правової допомоги», в рамках якої висвітлено поняття БППД, законні підстави та принципи її надання, а також види правових послуг, які ця допомога передбачає.

Під час виїзного прийому громадян, мешканці села Рихтичі отримали індивідуальні юридичні консультації з різних питань, зокрема, щодо приватизації земельної ділянки, дотримання санітарних норм при будівництві літнього душу, вирішення земельних спорів, присвоєння адреси окремому об’єкту нерухомого майна, особливості оформлення права власності на житловий будинок, норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам тощо.

Фахівці бюро надали вичерпні відповіді та аргументовані роз’яснення на звернення громадян.

В ході інформаційно-роз’яснювальних заходів мешканці села Рихтичі отримали інформацію про те, які правові послуги включає безоплатна первинна та вторинна правова допомога, хто є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, а також яким є порядок звернення за наданням безоплатної вторинної правової допомоги.

Слід зазначити, що проведення виїзних прийомів фахівцями бюро правової допомоги визначає найпроблемніші питання та надають можливість оперативно їх вирішувати, кожне з питань, які звучать на особистому прийомі надзвичайно важливі для людини, яка приходить за безоплатною правовою допомогу.

Після завершення прийому громадян в с. Рихтичі Петро Габрівський та Галина Кіталь розповсюдили буклети «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник» та повідомили контактні дані Дрогобицького, Бориславського та Трускавецького бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, до яких можна звернутися за отриманням юридичної консультації: м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62.

Прийом громадян проводиться з 8.00 до 17.00 год. (крім вихідних та святкових днів).

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