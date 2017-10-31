В Рихтичах сьогодні горів житловий будинок

By  | 31.10.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, сьогодні вночі о 02:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Рихтичі Дрогобицького району. На місце події були негайно направлені вогнеборці 5 ДПРЧ м. Дрогобич та 37 ДПРП м. Стебник.

Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців вдалося попередити подальше розповсюдження вогню, і врятувати будинок й сусідню господарську будівлю від знищення. Пожежу локалізували о 03:29 та ліквідували о 03:51. Вогнем знищено дах, перекриття на площі 2 кв.м та речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м.

До ліквідації займання залучались 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причина загорання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №77513 Працівник на завод до Польщі
    31.10.2017 | 14:03

    Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів, оголошує набір на вакансію: Монтер і контролер якості на завод “Manuli Hydraulics” Місце роботи: Мисловіце (Польща) (Підприємство з виробництва гідравлічних деталей) Посадові обов’язки: • виробництво шлангів високого та низького тиску; • нарізка, зачистка, обтиснення гідравлічних шлангів; • контроль якості виробу; • дотримання чистоти та порядку на [...]

  • №77502 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    30.10.2017 | 15:12

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви