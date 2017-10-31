В Рихтичах сьогодні горів житловий будинок

Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, сьогодні вночі о 02:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Рихтичі Дрогобицького району. На місце події були негайно направлені вогнеборці 5 ДПРЧ м. Дрогобич та 37 ДПРП м. Стебник.

Завдяки злагодженим та оперативним діям вогнеборців вдалося попередити подальше розповсюдження вогню, і врятувати будинок й сусідню господарську будівлю від знищення. Пожежу локалізували о 03:29 та ліквідували о 03:51. Вогнем знищено дах, перекриття на площі 2 кв.м та речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м.

До ліквідації займання залучались 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Причина загорання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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