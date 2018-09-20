В середині листопада у Трускавці пройде Міжнародний конкурс професійних вокалістів

15-18 листопада у Трускавці пройде Міжнародний конкурс професійних вокалістів пам’яті Мусліма Магомаєва. Про це інформує наше власне джерело. Організаторами цього заходу є Трускавецька міська рада, Азербайджанський культурний центр імені Мусліма Магомаєва та Міжнародний Альянс «Азербайджан-Україна». До складу оргкомітету конкурсу зокрема входять вокалісти Гурбан Аббасов та Наталія Кудряшова. Всі умови Міжнародного конкурсу професійних вокалістів пам’яті Мусліма Магомаєва за посиланням www.facebook.com/KonkursM/

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