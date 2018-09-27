В Ташкенті презентували фільм узбецьких кінематографістів про Трускавець

У суботу, 29 вересня, в галереї сучасного мистецтва у столиці Республіки Узбекистан м. Ташкент відбулась презентація фільмів “Трускавець взимку” та “Різдво у Львові”. Про це повідомляє заступник генерального директора ГКК «Карпати», депутат Трускавецької міської ради Руслан Пристай, котрий презентує курорт Трускавець та санаторій «Карпати» на Міжнародній туристичній виставці в Ташкенті.

Презентацію кінострічок відвідали Посол України в Республіці Узбекистан Юрій Савченко з дружиною, відомі узбецькі письменники, поети, журналісти, публіцисти. Фільми були відзняті за ініціативи та підтримки Посольства України в Республіці Узбекистан. Обидва фільми відзнято минулого року узбецькою кіностудією “Favora Film” (директор Келдійор Худжайоров).

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