У третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. У Трускавці це свято збігається з Днем міста, який цьогоріч святкуватимемо впродовж трьох днів (15-17.06). Остаточні нюанси щодо святкувань були вирішені на сьогоднішньому оргкомітеті, котрий о 13.00 засідав у приміщенні міськради.

Як повідомив на сьогоднішній оперативній нараді в міській раді головний лікар Трускавецької міської лікарні Ігор Стасик, офіційне відзначення Дня медичного працівника в лікарні проходитиме у четвер, 14 червня. О 13.00 в актовій залі міської лікарні зберуться медичні працівники, яких окрім адміністрації закладу вітатимуть і представники органу місцевого самоврядування. Ігор Стасик запросив на святкування всю владну верхівку міста – міського голову, його заступників, керуючу справами та секретаря ради.

Нагадаємо, що міський голова Трускавця Андрій Кульчинський також є медиком – і за покликанням, і за освітою. По сьогодні вдячні пацієнти, яких він поставив на ноги, згадують Андрія Богдановича найкращими словами. Навіть зараз, коли посада міського голови вимагає багато сил та часу, Андрій Кульчинський знаходить декілька годин для улюбленої неврології та приймає пацієнтів, даючи консультації та призначаючи ефективне лікування. Не виключено, що після завершення часу перебування на посаді міського голови (незалежно від кількості каденцій) Андрій Кульчинський повернеться на свою попередню посаду – головного лікаря Трускавецької міської лікарні.

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