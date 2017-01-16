В Трускавецькій СЗШ №1 пройшов фестиваль колядок (фоторепортаж)

Різдвяні свята закінчилися для СЗШ №1 м. Трускавця величним фестивалем колядок. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук інформує директор школи Володимир Щигель. Учні всіх класів школи підготували колядки та віншування, різдвяні зірки, а учні 9-А та 7-Б класів підготували театралізовані вистави вертепи.

Учнів та вчителів прийшли привітати міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, завідувач відділу освіти ТМР Орест Лобик та п’ятеро священиків (о. Володимир Бондарчук, о. Василь Білас, о. Василь Нестер, о. Андрій Смольський та о. Богдан Криницький), які звернулися до присутніх, заохочуючи молодь пропагувати свої звичаї та традиції, любити своє і прославляти Господа.

На завершення фестивалю колядок всі разом заспівали пісню «Україна колядує», змінюючи рефрен на слова «Перша школа колядує, прославляючи Христа».

Трускавецький вісник

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