В Трускавце Азербайджан представлял Международный Альянс Азербайджан-Украина

By  | 06.10.2017 | Filed under: Новини

Как передает Voicepress.Az, 26 сентября в Трускавце прошел фестиваль “Мы разные, но путешествия нас объединяют”, посвященный Дню Туризма.

Мероприятие проходило под патронатом городского головы Трускавца Андрея Кульчинского и под организацией руководителя Азербайджанского Культурного Центра имени Муслима Магомаева, Гурбана Аббасова и председателя Международного Альянса «-Украина» Эльмара Мамедова.

В рамках мероприятия демонстрировались азербайджанская музыка, кухня, а также туристический потенциал страны. Помимо этого, до сведения участников и гостей доводилась информация о нагорно-карабахском конфликте.

Каждый, кто принял участие или посетил это патриотическое мероприятие, получил яркие впечатления, положительные эмоции и хорошее настроение. Ведь отличная организация, удачно подобранное время проведения, высокопрофессиональное жюри и достойные конкурсанты доказали, что форум прошел на самом высоком уровне! Идея организаторов по популяризации современной украинской песни и, в общем, украинского оправдала себя.

Отметим, что на данном мероприятии Азербайджан представлял Международный Альянс Азербайджан-Украина в лице председателя организации Эльмара Мамедова.

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  • Vasyl Kyrylych

    Та женіть ви того Мамедова з Трускавця! Він не стільки реклами Трускавцю зробить, скільки шкоди принесе.

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